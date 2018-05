Réagissez

Instruction judiciaire contre un ex-député



L’ex-député FLN et actuel vice-président de l’APW de Constantine, Ahmed-Fouad Kharchi, sera interrogé mardi prochain, 8 mai, par l’un des juges d’instruction du tribunal de Ziadia, à Constantine. L’élu risque d’être poursuivi pour utilisation de son poste, afin d’obtenir d’indus avantages, lorsqu’il était directeur de la cité universitaire Benbadis de Djenane Ezzitoune. Une enquête a été ouverte à cette époque avant d’être gelée, lorsque M. Khar-chi est devenu député.

Un poste qui le mettra à l’abri durant deux mandats (2007-2012 et 2012-2017). L’enquête a été reprise il y a 10 jours, suite

à la décision du parquet qui s’est basé sur un dossier jugé insuffisant. Beaucoup a été dit sur les réseaux sociaux, et au sein

même des mouhafdha locales, sur ce rebondissement qui met en difficulté

l’un des hommes puissants du FLN à Constantine. Ceci dit, des manipulations ne sont pas à écarter dans ce développement, d’autant que la course au poste de sénateur est lancée parmi les élus, sachant que Kharchi est le candidat à abattre. Affaire à suivre.

Une mère de famille assassinée à Aïn Smara



Une femme âgée de 62 ans et répondant aux initiales B.M., a trouvé la mort, lundi dernier, après avoir été poignardée à plusieurs reprises avec une arme blanche. C’était vers 16 h que les éléments de la Protection civile ont été alertés pour secourir la victime, poignardée dans son propre domicile au n°47 de la cité Feltan dans la commune de Aïn Smara. Gravement blessée, la victime a été évacuée en urgence vers la polyclinique de Aïn Smara, où elle a succombé à ses blessures. Selon quelques rumeurs, le fils de la défunte serait l’auteur du crime. Une enquête a été diligentée par les services de sécurité afin d’identifier le coupable et déterminer les causes de ce crime.