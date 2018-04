Réagissez

Campagne labours-semailles 2018 : Satisfecit des services agricoles



En dépit d’un climat défavorable marqué par deux mois de sécheresse (janvier et février), la campagne labours-semailles 2018 s’est déroulée dans de bonnes conditions pour les surfaces emblavées en blé, avoine, orge et légumes secs, selon un rapport de la Direction des services agricoles de la wilaya (DSA) présenté la semaine passée lors de la session ordinaire de l’APW de Constantine. Le même rapport fait état d’une augmentation substantielle des surfaces emblavées en céréales et en légumes secs, lesquelles sont passées à 86 000 hectares cette année, contre 67 000 en 2017, suite à la mise en valeur de nouvelles terres. Les services de la DSA indiquent, d’autre part, que le rendement à l’hectare devrait avoisiner les 25 quintaux, grâce notamment aux campagnes de désherbage et de fertilisation initiées au cours des cinq dernières années. F. R.

Le crime de Sarkina élucidé



L’assassin présumé du gardien de nuit de la maison de jeunes de Sarkina, retrouvé sans vie la semaine passée à proximité de son lieu de travail, vient d’être arrêté par les services de la police judiciaire de Constantine. Il s’agit d’un agent de sécurité exerçant à la laiterie Numidia, répondant aux initiales de H.Z., âgé de 49 ans. Il a été interpellé, mercredi dernier, sur son lieu de travail. Quant aux circonstances du drame, l’enquête de police a révélé qu’une violente altercation a éclaté entre les deux hommes, le soir du crime, après qu’ils ont consommé ensemble de l’alcool. L’assassin présumé a porté au cours de l’altercation plusieurs coups de couteau à la victime, la laissant gisant dans son sang, avant de prendre la fuite. Le prévenu a été présenté, hier, devant le juge d’instruction près le tribunal de Constantine, qui a ordonné sa mise en détention. F. R.

Institut français de Constantine : 20e Printemps des poètes

Dans le cadre du 20e Printemps des poètes, l’Institut français de Constantine invite les passionnés des lectures poétiques au spectacle Des jardins et des hommes, conçu par le pianiste Patrick Scheyder, dans lequel il invite le comédien Michael Lonsdale. Autour de poésies de Victor Hugo et de textes de George Sand, les deux artistes offrent un hymne vibrant à la nature et à la biodiversité. « Le jardin nous rassemble tous, quels que soient notre culture, nos croyances ou nos métiers, c’est le lieu de la paix active, où tous ceux qui le peuplent vivent en dialogue». Patrick Scheyder