Belles roses et éternel jasmin

C’est dans une atmosphère nostalgique et conviviale que Chahira Guerrouabi, veuve du défunt El Hachemi Guerrouabi, a animé, hier, à la librairie Média-Plus à Constantine, une rencontre-débat et une vente-dédicace de son premier livre. Intitulé El Hachemi Guerrouabi, le jasmin, les roses et le néant, paru aux éditions Casbah, l’œuvre, qui a été coécrite avec Catherine Rossi, porte beaucoup de souvenirs sur le vécu du chanteur, ses aventures et surtout des témoignages de femmes l’ayant côtoyé de près.

Ces femmes, selon Chahira, pour lesquelles a chanté El Hachemi Guerrouabi, sont les femmes de sa vie, des femmes qu’il a aimées et qui ont marqué son existence. Elles ont été interprétées dans le livre par «les roses». «Pour l’artiste, il est représenté par le jasmin, cette fleur blanche dont il aimait l’odeur. Il a toujours exigé la présence du jasmin à la maison», a-t-elle déclaré. Et de poursuivre, après quelques minutes, larmes aux yeux et voix tremblante : «Ce n’est pas évident d’être la femme de Guerrouabi, avec lequel j’ai vécu les mille et une nuits.

C’était un homme hors du commun. Dans ce livre, je retrace mes joies, l’amour dévoué que je lui portais et aussi mes craintes de le perdre. C’est un cri d’amour et de désarroi à la fois.» La femme du défunt a avoué également que cet ouvrage est une continuité d’un ensemble d’écrits inachevés d’El Hachemi Guerrouabi. Il a voulu, selon ses dires, écrire un livre une année avant sa mort et l’intituler le Néant. L’auteure a rassemblé les écrits et les a ajoutés à la fin du livre. «J’ai voulu terminer son initiative, en sortant et partageant avec le public la vie de l’ambassadeur de la chanson chaâbie à l’étranger, El Hachemi Guerrouabi. Car, il s’agit d’une mémoire collective à archiver et d’un patrimoine à préserver», a-t-elle souligné.

Plusieurs présents ont participé à ce débat, en récitant quelques chansons et quelques souvenirs de l’artiste. Pour ce qui est du programme de l’association culturelle El-Hachemi Guerrouabi, créée en 2012, et une sorte de lutte contre l’oubli d’un artiste d’une telle envergure, Mme Chahira a annoncé que le taux de réussite des activités de l’association El Hachemi Guerrouabi a atteint les 70%. C’est pourquoi, ajoute-t-elle, l’ensemble de l’association prévoit un nouveau programme d’expositions d’environ 40 femmes artisanes, de rencontres culturelles, des pièces théâtrales, de ventes-dédicaces et autres, qui sera organisé entre le 8 et le 15 mars à Alger.