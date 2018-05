Au «temple» du commerce informel

Réagissez

Il faudra bien un sérieux coup de pied dans cette...

En l’absence de la moindre dissuasion, c’est l’anarchie qui règne à longueur de journée.

Le boulevard Larbi Ben M’hidi, axe principal de la ville de Didouche Mourad, est asphyxié par le commerce informel. Durant le mois de Ramadhan, la circulation sur cette artère devient difficile. La rue supporte plus de 43 vendeurs clandestins. La matinée, ce sont les vendeurs de fruits et légumes, de vêtements, et autres accessoires informatiques qui dominent la place, la cédant, dans l’après-midi, aux vendeurs de zlabia et de sucreries en tout genre.

Cette anarchie, qui prend de l’ampleur durant le mois du jeûne, provoque un étouffement de la ville. Le parcours d’un kilomètre et demi, que fait la rue, est traversé en voiture en 20 minutes. La rue Larbi Ben M’hidi est à éviter. Depuis la gare routière jusqu’au siège de la mairie, les klaxons frénétiques des conducteurs fusent, et ce, lorsqu’ils ne finissent pas par exploser dans la rue, hurlant leur colère contre cette situation intenable. L’espace public est spolié en l’absence du moindre élément des services de l’ordre.

A défaut de répression ou de contrôle, les vendeurs rivalisent d’imagination. En plus de la marchandise exposée sur les trottoirs, ils envahissent la rue. Leurs camionnettes et voitures garées sur le bord du boulevard sont utilisées comme magasins ambulants. Cette pratique provoque un important embouteillage à cause des aléas de la vente qui s’effectue en pleine rue, et ce en plus de la concurrence déloyale qu’endurent les commerçants réglementaires.

L’un des vendeurs de l’alimentation générale du boulevard a rappelé les préjudices qu’il subit à cause de ce phénomène. «Ils vendent tout ce que je vends : les œufs, les olives les jus…mais ils les vendent moins cher. Puisqu’ils ne paient ni impôt ni registre du commerce, ils peuvent se permettre de vendre l’œuf à 9 DA, alors que moi je le vends à 10 DA, logiquement les clients désertent nos magasins. Et alors là je ne parle pas de la saleté qu’ils laissent derrière eux», dénonce-t-il.

De leur côté, les habitants souffrent quotidiennement de cette situation, et les piétons n’ont plus de trottoir où marcher, alors que les conducteurs n’ont plus de rue où circuler. Une mère de famille allant faire ses courses habituelles s’insurge : «Le trottoir appartient aux piétons. Ce n’est pas normal qu’ils se l’approprient de cette façon. On n’arrive plus à marcher.

Au final, le boulevard n’a plus de trottoir.». Un conducteur en face laisse exploser sa colère. «Ils s’installent dans la rue et font leur commerce durant toute la journée, ce qui provoque une circulation énorme. Je n’ai plus où me garer, toutes les places sont prises et ils y restent pour la journée.

Où est la police, comment peut-elle laisser faire ça ?», s’interroge-t-il. La question reste posée. Bien que la commune de Didouche Mourad dispose d’un siège de la sûreté urbaine, les agents de la police brillent par leur absence. Durant des heures, le boulevard Larbi Ben M’hidi ne voit passer aucun policier, laissant l’artère principale livrée aux commerçants informels.