Attribution prochaine de logements à Aïn Smara

Plus de 1000 logements publics locatifs (LSP) seront attribués au profit des demandeurs de logements à Aïn Smara avant la fin de l’année en cours. C’est ce qu’a affirmé le chef de l’exécutif lors de sa sortie de travail et d’inspection, effectuée, mardi dernier, dans cette commune. Selon un communiqué adressé aux organes de presse, le wali, Kamel Abbas, a assuré que la distribution des 1030 logements sociaux se fera à la fin de l’année 2017. Dans le détail, il est indiqué que le taux d’avancement des travaux du chantier des 930 logements a atteint 80%, alors que celui concernant une centaine d’autres logements est jugé appréciable.

Le premier responsable de la wilaya a d’ailleurs insisté sur le respect des délais de livraison, sommant ainsi les entreprises en charge de ces projets d’accélérer la cadence. Et à lui de promettre de régler les situations financières des promoteurs qui demeurent encore en suspens. A rappeler que la commune de Aïn Smara a connu ces derniers mois plusieurs mouvements de contestation, en raison des retards enregistrés dans les attributions. Des mouvements qui se sont traduits à plusieurs reprises par des sit-in et des grèves de la faim devant le siège de la commune. R. C.