Après l’attribution d’environ 400 logements sociaux dans la commune de Aïn Abid, la semaine écoulée, c’est le tour de la ville de Zighoud Youcef. Cette dernière a abrité, hier matin, une cérémonie d’attribution de 190 logements sociaux, en présence du wali Kamel Abbes. Cette opération s’est effectuée dans le calme, contrairement à sa précédente, ayant été perturbée par un mouvement de protestation des mécontents.

D’autre part et en marge de la cérémonie, M. Abbes a affirmé qu’une autre opération d’attribution au profit des habitants de Constantine aura lieu après l’Aïd. «L’attribution de 1330 logements au profit des habitants de la commune de Constantine aura lieu durant les 10 jours qui suivent la fête de l’Aïd», a-t-il déclaré. Et de poursuivre : «Cette opération concernera les habitants de la vieille ville et les occupants des maisons précaires, pour l’éradication de toute construction précaire. Et j’insiste pour dire que ce genre d’attribution sera régulier et maintenu chaque mois, pour enfin tenir notre engagement, qui est la distribution de 10 600 logements sociaux d’ici la fin de l’année en cours.»