Attribution avant la rentrée prochaine

Les 460 logements au profit des enseignants de l’université, situés à l’UV 5 dans la ville de Ali Mendjeli, seront achevés et attribués avant la rentrée universitaire prochaine, selon les déclarations de Kamel Abbas, wali de Constantine, hier, lors de sa visite du projet en question.

«Des mesures ont été prises pour renforcer les chantiers et accélérer les travaux. Je rassure les enseignants que tous les appartements, sans exception, seront attribués avant la rentrée universitaire», a-t-il affirmé. Sur les lieux, il a demandé aux responsables des entreprises présentes sur chantier d’achever les travaux de VRD au plus tard en 4 mois, d’éviter les matériaux chers et de diminuer les dépenses.