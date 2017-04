Assainissement des dossiers des investisseurs

Réagissez

Une opération d’assainissement de 2 700 dossiers d’investissement octroyés dans le cadre du Calpiref a été lancée récemment par le wali de Constantine, Kamel Abbes, particulièrement en ce qui concerne les transactions jugées illicites.

Durant le traitement de ces dossiers, le wali a affirmé avoir octroyé une trentaine de permis de construire à des investisseurs ayant un acte de concession. Pour le reste des demandeurs, selon lui, leurs dossiers seront examinés en fonction des disponibilités foncières au niveau des zones d’activités. Par ailleurs, certains investisseurs ont subi des suspensions, il y a environ dix jours, suite à des transactions jugées illicites. La suspension consiste en l’annulation de la publication des actes.

D’après les affirmations du wali, interrogé sur cette question hier, les concernés seront invités au cabinet pour remédier à la situation et récupérer les assiettes, sinon, ils feront recours à la justice. «Nous avons pris des décisions pour ceux qui font des transactions illicites, où nous avons arrêté 6 procédures qu’on juge illégales au niveau de la conservation foncière. Dorénavant la transaction ou la vente des terrains nus, sera arrêtée officiellement», a déclaré Kamel Abbes, sans donner plus de précisions.

Et de poursuivre qu’une commission a été installée récemment pour vérifier le respect des permis et des procédures au niveau de la zone d’activité d’Ali Mendjeli. Dans le même contexte et pour réglementer l’investissement à Constantine, le chef de l’exécutif a annoncé la réalisation de deux nouvelles zones d’activités, qui seront dédiées uniquement aux centrales à béton dans la wilaya. «Il y a seulement une quinzaine de centrales à béton éparpillées à Ali Mendjeli.

C’est pourquoi, deux terrains déjà ciblés (l’un à l’est et l’autre à l’ouest de la wilaya) seront confirmés la semaine prochaine par une commission afin d’aménager ces deux zones dans lesquelles nous allons rassembler toutes les centrales à béton et débarrasser les villes de leurs nuisances», a-t-il conclu.