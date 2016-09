Ascenseur de Sidi M’cid : L’étude globale livrée dans deux mois

Réagissez

Laissé dans les tiroirs après des décennies d’abandon, le projet de réhabilitation et de remise en service de l’ascenseur de Sidi M’cid semble être sur la bonne voie, en dépit des difficultés rencontrées pour financer cette opération.

À en croire le directeur du tourisme de la wilaya, l’étude globale du projet, engagée parallèlement avec celle du Chemin des touristes a atteint un taux appréciable et devra être achevée dans deux mois. «L’étude va nous permettre de déterminer les matériaux à utiliser, les délais et le budget final du projet, car d’après les premières estimations, nous avons alloué à ce projet une enveloppe préliminaire de 60 milliards de centimes, qui variera selon le genre des travaux à mener. Seule l’étude pourra déterminer si cette enveloppe est suffisante ou non», a-t-il expliqué. Et de poursuivre qu’il est possible d’inclure dans ce projet les piles des ponts antiques découverts récemment, dans le but d’exploiter le site au maximum.

En ce qui concerne l’ascenseur de Sidi M’cid, qui a coûté 6 milliards de centimes, le même responsable a souligné qu’une équipe est sur place pour achever l’installation des équipements. «Pour avancer, nous avons entamé quelques travaux au fur et à mesure de l’avancement de l’étude, ce qui nous permettra d’achever les travaux de réhabilitation de l’ascenseur de Sidi M’cid. Ce dernier, d’une profondeur de 200 m, sera achevé et livré dans deux mois, selon nos prévisions», a-t-il affirmé. À propos de la mise en exploitation de cet équipement, la décision reviendra aux services de la wilaya qui auront à désigner l’organisme chargé de la gestion.