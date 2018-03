Arrestation de deux malfaiteurs

Réagissez

Deux malfaiteurs, recherchés pour destruction de voitures, vol d’accessoires et trafic de psychotropes, viennent d’être arrêtés par les services de la 4e sûreté urbaine de Constantine. Tout a commencé par des plaintes émanant de huit victimes de vols, dont les véhicules ont été saccagés. Les intenses recherches et l’exploitation judicieuse des informations recueillies ont permis aux services de police d’identifier les deux malfrats. Il s’agit de deux repris de justice, âgés de 28 et 50 ans, dont la perquisition des domiciles respectifs a permis de saisir les outillages utilisés dans les vols de voitures, ainsi que des téléphones portables, 400 comprimés de psychotropes et une somme de 500 000 DA. Les mêmes services ont établi des dossiers pénaux à l’encontre des deux prévenus qui seront présentés devant le parquet.