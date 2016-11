Ambiance de terreur au CEM Choualeb Derradji

Réagissez

Tellement minimisé depuis des semaines, le phénomène de l’insécurité à l’UV 14 de la ville de Ali Mendjeli devient désormais une triste réalité et prend de nouvelles formes, encore plus graves.

La violence a gagné les établissements scolaires, face à l’impuissance et l’incapacité avérée des autorités locales à juguler ce fléau. La cible a été cette fois-ci le CEM Choualeb Derradji, qui a été jeudi dernier le théâtre de violents affrontements. Le collège a été saccagé pour la deuxième fois en un mois.

Un groupe de jeunes a pénétré de force dans l’établissement, vers 10h, après une bagarre entre des élèves issus des familles relogées du quartier de Oued El Had et ceux de Fedj Errih, en possession d’armes blanches. Les assaillants ont menacé tout le monde, provoquant une grande panique parmi les enseignants. «On m’avait mis le couteau au cou. L’un des agresseurs m’a menacé pour que je ne puisse pas intervenir», a déclaré un agent de sécurité de ce collège. Les intrus, qui ont créé une terreur sans précédent, ont détruit le matériel éducatif, la façade de l’école en verre et volé plusieurs objets de l’administration. Suite à ces événements, les enseignants ont refusé de revenir sur les lieux, sans qu’il y ait un renforcement de la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur du CEM. Hier, nous avons trouvé un établissement désert.

Il n’y avait aucun élève, alors que les enseignants terrorisés n’ont pas voulu s’y aventurer, après avoir reçu des menaces de mort s’ils osaient revenir dans les classes. «Ils leur ont dit qu’ils vont les tuer s’ils reviennent. Nous demandons qu’il y ait plus de policiers à l’extérieur de l’établissement, c’est la condition préalable pour le retour à ce collège», nous a déclaré hier Mohamed Bouhali, directeur de l’éducation de la wilaya, qui était en visite sur les lieux. «Les enseignants ont décidé de saisir le wali à travers une requête. Ce CEM sera réhabilité pour la troisième fois en trois ans, cela nous coûtera très cher», poursuit-il. «Les derniers dégâts occasionnés nous ont coûté 280 millions de centimes. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Il faut mettre un terme à ces comportements irresponsables», a-t-il dénoncé. Le même responsable a mis en avant l’absence d’une sociologue avant chaque opération de relogement, ce qui provoque ce genre d’incident. Il nous a expliqué que ces élèves ont été manipulés et poussés à la violence par leur propre famille.

«Depuis la rentrée, nous n’avons eu aucun problème avec les élèves. Ces derniers ont été impliqués par leurs parents quand une bagarre a eu lieu mercredi soir entre deux groupes relogés d’Oued El Had et de Fedj Errih. L’un des concernés a poussé son fils à s’attaquer à ceux de son rival c’est ainsi que tout a commencé», a-t-il expliqué. Et de conclure : «Avant d’intervenir, il faut chercher la source du problème. Nous sommes en train d’établir une étude sociologique sur Ali Mendjeli, surtout à l’UV 14, afin de faire face à cette violence.»