Allaoua Daksi aux «Rencontres de Constantine»

Allaoua Daksi, ancien de la Fédération de France du FLN et ancien responsable dans différentes institutions de l’Etat au lendemain de l’indépendance, sera l’hôte ce samedi 23 décembre des «Rencontres de Constantine», troisième volet de la manifestation «Houna Qassantina». Ce fils de l’emblématique médina était, en effet, revenu dans un ouvrage publié l’automne dernier sur son parcours et ses engagements qui se confondent avec ceux de sa famille. C’est d’une certaine manière la saga des Daksi qui sera ainsi revisitée lors de l’entretien public programmé à la maison de la culture Malek Haddad de Constantine. Rappelons que «Les Rencontres de Constantine», qui avaient accueilli un autre enfant de Constantine, Benjamin Stora, s’attachent à établir des échanges entre un acteur culturel et le public en revisitant son itinéraire et son œuvre. Rendez-vous samedi 23 décembre à 13h30 à la maison de la culture Malek Haddad.