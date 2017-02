Alerte au ver blanc sur tout le territoire de la wilaya

Réagissez

Au cours de ces derniers jours, des techniciens relevant de l’institut national de protection des végétaux (INPV) sont à pied d’œuvre suite à l’apparition, sur quasiment tout le territoire de la wilaya, du ver blanc ou larve de hanneton, un redoutable ravageur qui s’attaque à toutes les espèces végétales, notamment les cultures maraîchères, la vigne et surtout les céréales qui sont considérées comme plantes préférentielles. Nos sources à l’INPV mettent l’accent sur la nécessité pour les céréaliculteurs de la wilaya d’utiliser dans les plus brefs délais les insecticides appropriés (traitement fongique préventif) en mesure de freiner toute contamination ou départ d’épidémie dont les conséquences pourraient être désastreuses. Et le mot n’est pas trop fort, souligne un technicien en la matière, affirmant qu’une épidémie est susceptible, si elle n’est pas traitée dans les délais, de causer aux variétés les plus sensibles des pertes considérables.

Le rendement céréalier à Constantine dont les surfaces emblavées sont de plus de 66000 hectares pourrait ainsi diminuer dans des proportions importantes avec un grain de blé de très mauvaise qualité. Les mêmes sources à l’INPV indiquent d’autre part que la Coopérative des céréales et légumes secs de (CCLS) à Constantine a livré cette année, comme mesure préventive, aux céréaliculteurs de la région une semence traitée au Cruiser, un insecticide systémique pour tenter d’enrayer toute épidémie.