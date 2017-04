Aïn S’mara : Ouverture de l’abattoir communal

Réagissez

Le directeur des services agricoles de la wilaya de Constantine,Yacine Ghediri, a déclaré, en marge de la visite du wali à El Khroub effectuée la semaine écoulée, que l’abattoir de la commune de Aïn S’mara sera ouvert cette semaine.

«Les travaux de réhabilitation de cet abattoir, lancés par les services de la commune de Aïn S’mara, ont été complètement achevés. Il ne reste que la signature de l’arrêté du wali pour qu’il soit ouvert durant la semaine en cours», a-t-il déclaré. Et de poursuivre : «la DSA est en train de mener un travail acharné pour que ces abattoirs fonctionnent conformément aux normes d’hygiène nécessaires. C’est pourquoi nous avons procédé à la fermeture de l’abattoir de Aïn Abid, dans le but de lancer les travaux de sa réhabilitation». Dans le même volet et pour mieux organiser les opérations d’abattage, le même responsable a affirmé que ses services tentent d’avoir le maximum d’abattoirs dans la wilaya avant le mois de Ramadhan. «Nous œuvrons aussi pour ouvrir l’abattoir d’El Fentariya, dans la commune d’El Khroub, avant le mois de Ramadhan, en plus de celui de Constantine et de Aïn S’mara», a-t-il dit. Concernant les campagnes de lutte contre l’abattage sauvage et clandestin, le DSA a rappelé que des saisies de viande sont opérées quotidiennement par les services compétents au niveau des différents quartiers de la ville de Constantine. A noter que la période de Ramadhan, où la demande sur les viandes rouges connaît un pic, le phénomène de l’abattage clandestin prend de l’ampleur, notamment dans les quartiers populaires de la ville, encouragé, il faut le dire, par un engouement inexpliqué et injustifié de la part d’une majorité de consommateurs, attirés par les prix défiant toute concurrence d’une viande d’origine douteuse, vendue dans des conditions d’hygiène déplorable.