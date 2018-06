Affluence nocturne à la rue commerçante «Dubaï»

Réagissez

L’un des quartiers de la ville

A 22 h, la rue de «Dubai» est noire de monde. Vendeurs, acheteurs, familles et promeneurs nocturnes envahissent les lieux.

Chaque nuit ramadanesque, les habitants de Didouche Mourad et des villages qui l’entourent s’y regroupent. En l’absence de toute activité culturelle, c’est vers cette agglomération vivante que les jeûneurs se dirigent. Le quartier se compose de deux ruelles perpendiculaires, où se trouvent des magasins de vêtements, de cosmétiques et de produits de mercerie.

Un espace qui connaît une activité ininterrompue jusqu’à deux heures. En plus des étals installés des deux côtés, certains vendeurs placent leurs produits au milieu de la rue. Cette situation n’est pas pour faciliter ni la circulation automobile, qui se retrouve bloquée, ni le déplacement des piétons, lesquels doivent slalomer entre les différents articles mis en vente.

Et ce n’est pas tout. Les riverains se plaignent du fait que l’accès à leur domicile devient, par conséquent, très difficile, ce qui crée des tensions et des altercations quasi quotidiennes. Les résidants s’insurgent : «A la dernière quinzaine du Ramadhan, la situation s’aggrave, les commerçants investissent la rue dès le matin, donc accéder à notre maison ou en sortir devient mission impossible. Nous subissons des insultes, des bagarres et des bruits jusqu’à deux heures.

Tous les habitants des villages limitrophes convergent vers ce quartier.» En l’absence de toute présence policière, les agressions verbales et physiques sont fréquentes, d’autant que les adolescents y sont nombreux. Mais cette situation n’est pas spécifique au mois de Rama-dhan.

Si cette activité nocturne n’a lieu qu’au cours du mois sacré, le quartier est durant l’année réputé pour être un carrefour de la vente informelle, les tables ornent son paysage depuis une dizaine d’années. «Au début du phénomène, nous avons fait une pétition qu’on a soumise au maire. Mais rien n’a été fait. On ne sait plus quoi faire», a affirmé un des signataires de cette pétition.

Cet état de fait est néfaste aussi pour les commerçants réglementaires, mais leurs avis restent mitigés : «C’est vrai qu’ils me gênent, mais c’est comme ça qu’ils gagnent leur vie», a affirmé un vendeur. Son voisin est plus ferme: «Bien sûr que leur présence me fait du tort. Moi je paie un local, l’assurance, les impôts, et lui... il vient vendre sa marchandise avec un bénéfice net.

Mais le plus grave, c’est qu’il vend de la contrefaçon en la faisant passer pour de la qualité comme celle que je vends. Il est logique que les clients désertent nos magasins.» Cependant, ils s’entendent sur un fait : «C’est à la commune de réagir, si elle voulait les éradiquer, elle l’aurait fait», ont affirmé trois des commerçants abordés.

Contacté, M. Bouchham, maire de la commune, a assuré qu’un marché fixe est en cours de construction, ce qui permettra de régler ce problème définitivement : «Les vendeurs originaires de Didouche Mourad sont tous recensés. Ils seront transférés au nouveau marché qui ouvrira d’ici peu dans la cité El Yasmine.

La plateforme et le parking du marché sont achevés, après l’installation de la structure, les vendeurs y seront transférés.» La population qui fréquente ce quartier est hétéroclite. L’affluence sur les lieux de ces femmes et hommes de tous âges atteste du manque flagrant de lieux de distraction dans la commune.