Acquisition de quatre ponts-bascules mobiles

Quatre ponts-bascules mobiles destinés au contrôle du poids des véhicules circulant sur le réseau routier de la wilaya de Constantine ont été récemment acquis par l’Epic de wilaya chargée de l’entretien de la voirie et de l’éclairage public, Voirep, a-t-on appris auprès de la directrice générale de cette entreprise. Ces équipements de dernière génération, homologués par l’Office national de métrologie légale (ONML), sont dotés d’un système wifi intégré permettant le transfert des résultats de pesage de la plateforme vers l’indicateur du poste de pesage, a précisé Karima Benmati, détaillant qu’une formation théorique et pratique d’une durée d’un mois, assurée par des ingénieurs de l’Epic Voirep, vient d’être lancée au profit des éléments de la gendarmerie et de la police nationales pour l’apprentissage des bases essentielles d’utilisation de ces pèse-essieux mobiles.

La même source a fait remarquer que ces ponts-bascules mobiles seront opérationnels «juste après la clôture de la session de formation», ajoutant qu’une campagne de sensibilisation à travers les médias locaux et sur les routes de la wilaya de Constantine «sera lancée prochainement avec la participation de tous les intervenants». Mme Benmati a également ajouté que l’opération de pesage, qui va être lancée sur tous les axes routiers et autoroutiers de la wilaya, vise essentiellement à éliminer la surcharge, une des causes des accidents de la circulation et de la dégradation des routes. Qualifiant cette opération d’«importante à grand impact socio-économique», Mme Benmati a ajouté que le principal objectif visé est «de réduire le nombre alarmant des accidents, de préserver le patrimoine routier et de diminuer le coût des opérations d’entretien de la voirie». Dans les détails, la directrice générale de Voirep a indiqué que les véhicules dont la charge dépasse le poids autorisé de 20% accélèrent le vieillissement et l’usure des chaussées qui dureraient «deux fois moins longtemps».