Un accueil solennel et chaleureux sera réservé aujourd’hui aux champions olympiques issus de la wilaya de Constantine, ayant pris part aux derniers jeux paralympiques de Rio de Janeiro au Brésil.

Il s’agit de l’athlète Ismahane Boudjaâdar qui a décroché le titre olympique dans le lancer du poids, à l’occasion de sa première participation à cette grande manifestation sportive, ainsi que Nadia Medjmedj, médaillée de bronze au lancer du disque, et Karim Bettina auteur d’une participation honorable. Initiée par la direction de la sûreté de wilaya de Constantine, cette réception sera marquée par un tour d’honneur à travers les rues de la ville, en partant de l’aéroport Mohamed Boudiaf à partir de 11h, vers le quartier de Bidi Louiza, avant de passer par la rue Calmette (Les Combattants), puis la rue Abane Ramdane, la place du 1er Novembre, pour rejoindre Bab El Kantara et enfin le pont Salah Bey. Un accueil populaire est également attendu pour ces trois brillants athlètes qui ont honoré l’Algérie et la wilaya de Constantine. Si la population a été invitée à y prendre part, les automobilistes sont avertis des perturbations de la circulation qui surviendront sur tout le parcours de cette tournée, et ce, à partir de 11h.