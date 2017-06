Accident mortel à Boudraâ Salah

Réagissez

Un mort et 11 blessés ont été enregistrés, samedi dernier, dans un impressionnant carambolage, impliquant 10 véhicules, sur le contournement de la RN 27, près de la cité Boudraâ Salah, selon la cellule de communication de la Protection civile.



L’incident s’est produit samedi vers 23h, quand le chauffeur d’un camion d’une entreprise privée de collecte d’ordures aurait perdu le contrôle de son véhicule, avant d’entrer en collision avec deux camions semi-remorque et sept voitures touristiques, causant sur son passage de graves dégâts humains et matériels. Suite à cet accident, l’un des piétons, L. H., âgé de 38 ans, est décédé sur place, avant l’arrivée des secours. Les autres victimes (soit 11 blessés entre passagers des véhicules et piétons) et dont plusieurs se trouvaient dans un état critique, ont été évacuées aux urgences de l’hôpital El Bir et au CHU Dr Benbadis pour subir les soins nécessaires.

Pour ce qui est des dégâts matériels, la Protection civile a souligné que le camion de collecte, à l’origine de ce carambolage, a été complètement endommagé, alors qu’un autre camion semi-remorque a déraillé et s’est encastré dans le mur d’une maison en cours de construction.

Vu l’ampleur de l’accident, il a fallu la mobilisation des éléments des trois unités de la Protection civile les plus proches du lieu de l’accident, à savoir celles de Sissaoui Slimane, Abdelmadjid Boumaza et Hamma Bouziane afin d’évacuer les blessés rapidement vers les hôpitaux et libérer la circulation. Ce drame, qui a créé une panique lors d’une soirée de Ramadhan sur la descente qui jouxte la cité Boudraâ Salah repose la problématique de la sécurité des engins lourds qui circulent en milieu urbain, et qui risquent de causer des dégâts graves à tout moment.

Cet incident rappelle étrangement un autre survenu il y a plus d’une année à la cité Emir Abdelkader, où le conducteur d’un camion de collecte d’ordures avait perdu le contrôle de son engin à cause de la défaillance du système de freinage. Le camion ira faucher un petit écolier qui venait de sortir de l’établissement se trouvant non loin