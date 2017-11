Abdelouhab Ouaret avec brio

Réagissez

L’Association sportive des échecs de Constantine (ASEC) récidive encore une fois, en prouvant ses capacités à organiser des tournois de qualité.

C’était à l’occasion de la célébration du 1er Novembre que cette association a tenu ses promesses lors d’un tournoi national, abrité par l’annexe d’entraînement du club à Aïn Abid, dirigé par son président, Mohamed-Cherif Benmaghsoula, avec l’assistance matérielle de la Ligue constantinoise des échecs. La manifestation, qui s’est déroulée dans une bonne ambiance, avec une parfaite maîtrise des aspects organisationnels, a vu la participation de 22 joueurs représentant cinq wilayas, dont deux maîtres internationaux.

Entre les participants, dont une douzaine détient déjà le classement élo, la concurrence a été rude. Au bout de sept rondes très disputées, le sociétaire du BCE (Bougie Echecs Club) et maître international, Abdelouahab Ouaret, décrocha le premier prix, avec 6,5 points au classement final, devançant le joueur de l’ASEC et maître international, Benhadi Aziz Madani, qui a récolté 6 points, alors que la troisième place est revenue à l’autre joueur de l’ASEC, Mellah Mohamed, avec 5 points. Le tournoi a surtout été marqué par la participation de nombreux jeunes joueurs, venus se frotter à leurs aînés plus expérimentés.

Une participation qui augure d’un avenir prometteur pour cette discipline en Algérie, grâce au travail colossal accompli dans la formation, malgré le peu de moyens dont bénéficient les clubs au niveau local. Comme ils l’ont déjà fait dans de précédentes occasions, les dirigeants de l’ASEC, qui ne cessent de multiplier ces tournois pour relever le niveau de cette discipline dans la wilaya de Constantine, promettent d’organiser d’autres rencontres de haut standing.