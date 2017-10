À quand l’installation d’une passerelle ?

Réagissez

L’installation de ralentisseurs au niveau de la cité résidentielle «Boulkercha Hacène», appelée communément «Sonacome», s’est avérée une mesure inadéquate en matière de sécurité routière. Elle est aussi moins dissuasive pour les automobilistes et très peu suffisante pour protéger les résidents des dangers de la circulation. Ces derniers ont, à maintes reprises, saisi la municipalité aux fins d’y remédier en optant pour une solution idoine et définitive.

Ce qui ne semble pas être le cas pour l’heure. La mise en place de bandes rugueuses à une vingtaine de mètres de l’abri -bus, combien même pourrait-elle être préventive, ne peut garantir une traversée en toute quiétude.

Les riverains sont exposés à un danger réel de la traversée de la chaussée. Une traversée pour le moins périlleuse puisqu’ils doivent slalomer à travers une circulation rapide, dense et meurtrière. Cette cité, faut-il le rappeler, est située sur la RN5 qui relie la wilaya de Constantine à celles de Sétif, Bordj-Bou-Arréridj et Alger. D’où l’importance de son trafic, estimé, à plusieurs dizaines de milliers véhicules/ jour. Axe d’ailleurs qui a été, par plusieurs fois, le théâtre d’accidents dramatiques et mortels ayant endeuillé des familles.

L’installation de ces ralentisseurs, si elle a, un tant soit peu, contraint les automobilistes à lever relativement le pied de la pédale de l’accélérateur, elle n’annihile en rien les risques encourus par les piétons. Ils continuent de traverser cette double voie, en courant, de peur d’être fauchés par un véhicule.



La mise en place d’une passerelle, seul rempart pour préserver des vies humaines, est on ne peut plus souhaitable. Les riverains en font leur vœu. La future APC est donc interpellée.