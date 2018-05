A la recherche du journalisme d’investigation

Réagissez

Une quarantaine de participants ont pris part, hier, à l’atelier de formation sur le journalisme d’investigation, organisé par l’Union nationale des journalistes et professionnels de l’information algériens (UNJIA), en collaboration avec la faculté des sciences de l’information et de la communication de Constantine 3.

Abdelhamid Bouchoucha, enseignant, vice-doyen et ancien journaliste, avait ouvert l’atelier en faisant une présentation assez complète de ce genre journalistique si noble, ses définitions, ses caractéristiques et les différentes écoles connues, illustrant ses propos par des cas consacrés dans l’histoire du journalisme et devenus des exemples enseignés dans les écoles de journalisme, à l‘image du scandale du Watergate, livré par le Washington Post.

L’assistance, composée de professionnels, mais surtout d’étudiants de la faculté, a pu toucher des dimensions souvent occultées de ce genre et surtout réitérer à l’unanimité les qualités exceptionnelles du journaliste-enquêteur, notamment le courage. Le débat qui s’en est suivi a pris d’emblée le ton qu’il faut pour placer l’expérience algérienne face aux exigences de la «vérité», premier objectif du journaliste, et les conditions objectives qui empêchent l’émergence d’une véritable pratique du journalisme d’investigation dans notre pays, notamment le problème persistant de l’accès aux sources.

Les travaux de cette journée et après la projection d’une vidéo sur le journalisme d’investigation, réalisée par les étudiants, ont été couronnés par la rédaction d’un certain nombre de recommandations. Cet atelier incarne la première action organisée par l’UNJIA à Constantine. L’association, dont le bureau local est né en 2017, table sur la formation continue des journalistes pour contribuer à combler le déficit en la matière, affirme son responsable local, Zoubir Zehani.