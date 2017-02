59 affaires enrôlées

Réagissez

Le tribunal criminel de Constantine examinera 59 affaires, au terme de la session qui débutera le 12 février en cours jusqu’au 15 mars prochain. Parmi les affaires enrôlées, 15 sont liées à des actes terroristes, avec plus de 40 accusés. En seconde position, on trouve les affaires de trafic de drogue, avec 12 cas.

Le rôle de cette session compte également 4 affaires d’homicide volontaire avec préméditation et coups et blessures ayant entraîné la mort. Le tribunal criminel examinera durant cette session 28 affaires de viol, vol et agression, enlèvement, incendie, association de malfaiteurs et falsification de billets de banque.

Pour rappel, cette session sera la dernière dans l’ancien système, où le tribunal criminel était composé de cinq membres (trois magistrats, dont le président et deux membres des jurés). Dans les nouvelles dispositions du code de procédure pénale, le tribunal criminel sera désormais composé de sept membres (trois magistrats et quatre membres parmi les jurés). Ces nouvelles mesures, entrant dans le cadre de la réforme de la justice, incluent également le principe du double degré de juridiction et le droit des personnes gardées à vue,dans le but d’offrir davantage de garanties aux droits des accusés.

Ces derniers auront aussi le droit de faire appel du jugement devant un tribunal criminel de second degré au sein de la même cour de justice.