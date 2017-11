264 logements LSP attribués le 11 décembre

Réagissez

Hier, lors de sa visite dans la ville d’Ali Mendjeli, le wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun, a annoncé l’attribution de 264 unités LSP réalisées par l’Entreprise nationale de la promotion immobilière (ENPI) et situés à l’UV17. «Nous avons pris des engagements avec l’entreprise chargée de la réalisation, afin de livrer 144 et 120 logements LSP réalisés par l’ENPI à Ali Mendjeli. Pour le reste du programme, soit les 300 unités, les logements seront attribués au plus tard au mois de janvier 2018», a-t-il déclaré. Et de rappeler : «Le principal obstacle qui se pose est celui du manque de coordination entre l’administration et les promoteurs. Nous allons régler ce problème prochainement et prendre en charge les travaux de VRD en retard. Nous rassurons aussi les citoyens que 2018 sera une année d’attribution de logements dans les différents programmes.» Le chef de l’exécutif a visité également le programme de 434 logements du promoteur Yakhlef, situé à l’UV5, et le projet des 66 logements promotionnels de la résidence Cirta, à Zouaghi. Sur place, Abdessamie Saïdoun a promis aux bénéficiaires de régler tous les problèmes ayant entravé l’avancement des projets et l’attribution des logements, commençant par les travaux d’aménagement.