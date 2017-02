262 Locaux pour les artisans

Réagissez

Souffrant d’un manque chronique d’espaces pour l’exercice de leurs activités, les artisans de la wilaya bénéficieront de 262 locaux situés à l’UV17 d’Ali Mendjeli. La décision d’octroi a été prise par le wali de Constantine, lors de sa récente visite aux projets de logements. Selon un communiqué des services de la wilaya, le réaménagement et la réadaptation des lieux pour la nouvelle activité ont été confiés à la direction des équipements publics (DEP), alors que les futurs bénéficiaires feront le reste à l’intérieur de ces commerces. Il s’agit de locaux répartis sur une bâtisse de trois étages, dont il ne reste que le raccordement aux réseaux d’eau potable, électricité et gaz. Il reviendra à la Chambre des arts et des métiers de la wilaya de gérer ce nouvel acquis et d’en assurer la location et l’entretien, selon les instructions du wali. C’est à la direction du tourisme et de l’artisanat qu’échoira la mission de dresser les listes des candidats répondant aux critères requis. Une bonne nouvelle pour les artisans de la wilaya, qui ont de tout temps réclamé des lieux propices pour l’exercice de leur métier, notamment dans une agglomération qui compte un potentiel important en clientèle. Notons que le projet lancé en janvier 2009 a atteint un taux d’avancement de 92 % pour le gros œuvre.