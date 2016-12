1600 secouristes formés

Réagissez

Les services de la Protection Civile de la wilaya de Constantine ont organisé, hier matin, une journée de formation et de sensibilisation au profit des citoyens pour que ces deniers s’impliquent dans toutes les interventions des pompiers. L’autre objectif de cette journée, selon le chargé de communication, le lieutenant Noureddine Tafer, est de sensibiliser les citoyens à devenir des partenaires des pompiers afin de donner les premiers secours aux victimes.

«Cette opération a été relancée depuis 2010, après avoir constaté que les citoyens sont incapables de secourir les blessés avant notre arrivée sur les lieux. C’est pourquoi nous sommes en train d’apprendre aux bénévoles les techniques basiques des premiers secours et comment calmer et rassurer les victimes», a-t-il déclaré. Et de poursuivre : «A ce jour, nous avons pu former 90 000 secouristes bénévoles à l’échelle nationale et 1600 sur le plan de la wilaya de Constantine.

Le but visé est d’impliquer le citoyen dans les différentes interventions de nos services de tous genres d’accidents quotidiens ou de catastrophes naturelles.» Dans la même perspective, notre interlocuteur a expliqué que les services de la Protection civile sont en train de former une deuxième catégorie de secouristes, à savoir les secouristes de proximité. Ces derniers, dont le nombre est de 68 à Constantine, ont subi une formation plus approfondie pendant 20 jours et seront suivis et chapeautés par les services en question. «Notre objectif, est d’avoir un agent dans chaque domicile», a-t-il souligné.