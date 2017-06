12 000 ha de terres en jachère récupérés

Réagissez

Le directeur des services agricoles de Constantine (DSA), Yacine Ghediri, a déclaré, hier, au wali, et lors du lancement de la campagne moisson battage dans la commune de Didouche Mourad, que des milliers d’hectares de terres agricoles ont été récupérés dans la wilaya, durant cette année.

«Malgré qu’il y a eu, selon nos prévisions pour cette année, un déclin léger de la production, lié au stress hydrique sur toutes les wilayas de l’Est, nous avons quand même exploité 80 000 ha pour la culture des céréales. C’est une première et cela est dû à la résorption de la jachère à Constantine, selon les orientations du ministre. Nous avons pu récupérer durant cette année 12 000 ha», a-t-il souligné.

Et d’ajouter que plusieurs facteurs ont contribué à la réussite de la production cette année, y compris la compétence des agriculteurs et la bonne stratégie adoptée par tous les concernés. Il a poursuivi : «Mais le point le plus important pour la campagne moisson-battage est le crédit, dont ont bénéficié les agriculteurs de la wilaya. Ce crédit a été estimé, cette fois, de deux milliards de dinars.»

Un autre responsable de cette direction a affirmé que tous les moyens sont disponibles et mis à la disposition des agriculteurs pour la campagne. Il a rassuré qu’il n’y aura aucune pénurie de moissonneuses batteuses cette année. D’autre part et pour ce qui est du stockage des céréales, un nouveau silo métallique, d’une capacité de 200 000 q, sera implanté prochainement dans la commune de Zighoud Youcef, ce qui va permettre de stabiliser et faciliter la circulation de la production.