Réagissez

Un budget provisoire de 11 millions de dinars a été alloué pour une nouvelle opération de réhabilitation de la rue du 19 Juin 1965 (ex-Rue de France), apprend-on auprès du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Constantine (DUAC), Abdelwaheb Aribi.

L’opération, lancée il y a quelques jours, survient plus d’une année après la dégradation de cette artère et les malfaçons apparues au grand jour. Le DUAC a affirmé avoir préparé un devis quantitatif des travaux à effectuer, où il est fort probable que la rue ne sera pas reprise dans sa totalité. D’ailleurs, une opération de décapage des surfaces les plus dégradées a eu lieu pour voir l’état de l’assise.

Cette dernière a été réalisée avec du sable concassé, ce qui n’est pas conforme aux normes de réalisation. Chose qui confirme les critiques ayant ciblé cette opération. Pourtant, la réhabilitation de cette rue, dans le cadre de l’événement ‘‘Constantine capitale de la culture arabe’’, a coûté environ 50 milliards de centimes. Comment se fait-il qu’il n’y ait pas eu un suivi de la part des services de la DUAC lors des travaux ? Pourquoi les autorités n’ont-elles pas établi un bilan des malfaçons sur le vif ? Pis encore, l’ancien wali, Hocine Ouadah, et l’ex-DUAC, Mehdi Habib, ont incombé la dégradation aux citoyens, en les accusant d’incivisme. «Nous avons été fixés provisoirement sur le montant de 11 millions de dinars pour les travaux qui seront pris en charge au niveau de la même opération», a déclaré M. Aribi. Notre interlocuteur a rappelé aussi qu’une procédure en justice a été enclenchée à l’encontre de l’ancienne entreprise chargée du projet. «Une autre entreprise a été désignée provisoirement selon la réglementation pour reprendre le chantier, en attendant l’engagement du contrat qui se trouve au niveau du contrôleur financier», a-t-il noté. Et de souligner qu’actuellement l’étape de décapage a été lancée pour éliminer le danger, en attendant le lancement des travaux cette semaine. Pour la nature des travaux à reprendre, le DUAC a expliqué qu’il est fort probable que des carreaux similaires seront installés avec précaution dans les endroits endommagés, en tentant de rester toujours dans le même cadre des matériaux utilisés. Il a affirmé que beaucoup de carreaux ont été récupérés suite au décapage et seront redéposés sur les lieux.