Le projet a coûté 17 milliards de centimes

L’opération, qui se poursuit à une cadence soutenue, prévoit dans une deuxième phase la réfection de tous les réseaux d’eau potable et d’assainissement.

La Société d’études et de réalisation des ouvrages d’art de l’Est (Sero Est) chargée de la réhabilitation de la rue Chitour Ammar envisage l’installation de 100 pieux d’une profondeur entre 11 et 16 m avec un diamètre de 60 cm pour chacun, afin de stabiliser le sol et sécuriser les lieux en question. Après l’effondrement du mur surplombant la rue Zabane au mois de mars dernier, le diagnostic opéré et les travaux déjà entamés ont révélé que la situation est plus critique qu’on le pensait, au vu de l’ampleur du glissement de terrain sur cette partie de la ville.

Selon El Hachemi Maârouf, vice-président de l’APC maire chargé du service technique, toute la rue Chitour Ammar et une grande partie de la rue Zaâbane sont touchées par le glissement. «Une centaine de pieux sera installée sur 100 m, pas seulement pour sécuriser la rue Chitour, mais aussi la rue Zaâbane. Une bonne partie de cette dernière et les bâtiments situés derrière le jardin Benacer sont concernés par la poussée du terrain, qui est très importante», a-t-il expliqué.

Le même responsable a indiqué que les causes de ce mouvement du terrain ne sont autres que les fuites survenues sur les réseaux de l’eau potable et des conduites des eaux usées. Des canalisations très anciennes et vétustes qui devraient faire l’objet d’une réhabilitation il y a des années. Notre interlocuteur s’est dit par ailleurs optimiste quant à la cadence des travaux qui n’a atteint que 35%. Il a affirmé que la Sero Est place chaque jour 3 à 4 pieux. «Si ce rythme est maintenu, le projet sera livré au maximum au mois de novembre prochain», a-t-il soutenu.

M. Maârouf a souligné que l’entreprise en question a placé à ce jour 30 pieux. «Une fois cette tâche achevée, elle entamera le deuxième lot des travaux qui est la réfection des réseaux et des conduites d’eau», poursuit-il. Ainsi, les réseaux d’assainissement du square Bennacer et ceux situés tout le long de la rue de Chitour Amar (à partir du siège de l’UGTA) seront complètement refaits afin de canaliser les eaux dites «vagabondes».

Ces travaux devront se faire rapidement avant la saison hivernale, avec la remise en état du mur surplombant la rue Zaabane. Il est nécessaire de noter que malgré les appels incessants depuis des années sur le danger d’éboulement de ce mur, il a fallu que survienne cet éboulement pour que les services de la commune réagissent enfin en lançant cette opération qui a coûté 17 milliards de centimes.