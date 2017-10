Visite des ambassadeurs de Hongrie et du Vietnam

Réagissez

Sur invitation de la CCI des Zibans, les ambassadeurs du Vietnam et de la Hongrie effectuent, depuis mercredi dernier, une visite à Biskra, afin de prospecter et d’étudier les domaines de coopération et d’échanges à développer entre l’Algérie et leurs pays respectifs. Les délégations consulaires ont rencontré les élus et les hauts responsables de l’administration, ainsi que les opérateurs économiques dans le secteur agricole et de la production des biens d’équipements. Peuplée d’environ 10 millions d’habitants, la Hongrie est une puissance moyenne située en Europe centrale. Dotée d’une économie de type capitaliste adoptée après la chute de l’ex-Union soviétique en 1989, elle possède une industrie de fabrication de poids lourds, d’autobus, de matériel et d’équipements ferroviaires et de moteurs, ainsi qu’une production agricole très élevée, lui permettant d’exporter vers le monde entier. Elle compte un nombre élevé de prix Nobel et ses échanges scientifiques sont de haut niveau.

Une séance de travail s’est déroulée jeudi matin, à la pépinière des entreprises de Biskra, entre les chefs d’entreprise et les représentants du Vietnam qui ont présenté les atouts et les capacités des entreprises vietnamiennes. Le Vietnam est un pays d’Asie du Sud-Est, comptant 92 millions d’habitants. Des centaines d’entreprises internationales y font fabriquer leurs produits eu égard au prix de revient concurrentiel et à la main-d’œuvre qualifiée disponible. En une trentaine d’années, les Vietnamiens ont réalisé des progrès fulgurants en améliorant les conditions de vie des populations, avec une ouverture vers le monde marquée par un dynamisme et des résultats économiques appréciables. Les hôtes de la Reine des Zibans ont aussi été invités à des excursions vers les sites touristiques, archéologiques et historiques et vers les palmeraies de Tolga et les exploitations agricoles de Meziraâ et Doucen. «Ce sont des pays développés en matière d’industrie agro-alimentaire et Biskra, avec le soutien du wali, aspire à créer une industrie similaire basée sur les matières premières et les ressources humaines locales. Biskra a les moyens et l’ambition de se placer parmi les pôles de production de denrées alimentaires d’envergure nationale, voire internationale. Cette visite ouvre des perspectives prometteuses pour les trois pays», a confié Abdelmadjid Khobzi, président de la CCI des Zibans.