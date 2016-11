Visite de médecins algériens établis en Europe

Réagissez

Une délégation d’une trentaine de médecins spécialistes, dont des professeurs et des chirurgiens établis en France et en Belgique et membres de l’Association d’amitié populaire franco-algérienne (APFA), séjourne à Biskra depuis une semaine. Ils ont effectué des consultations et des interventions chirurgicales sur des malades atteints de maladies cardiaques, ostéopathiques, ophtalmologiques et des maladies des organes internes, dans des hôpitaux publics de Biskra et Tolga.

Organisée avec le soutien de la direction de la santé de la wilaya, cette initiative vise à permettre aux patients locaux de profiter de la présence de ces éminents médecins algériens vivant à l’étranger, ayant la volonté de participer à soulager les populations et à transmettre leurs connaissances à leurs homologues du pays. Certains d’entre eux, comme le Dr Houssem Korib de l’hôpital de Haute-Savoie, le DrSaïda Azzaoui du CHU de Lyon, le Dr Tayab Azoui du CHU de Grenoble, le Dr Mokhtar Khorchef psychiatre à Lyon, le Dr Amar Bouzidi orthopédiste au CHU de St Étienne et le Dr Nawal Rezzoug cardiologue à l’université catholique de Louvain de Bruxelles ont pris part les 24 et 25 novembre aux «Premières journées de gériatrie», initiées par l’Association des médecins privés de Biskra (Ampb). Ils y ont abordé, aux côtés des spécialistes locaux comme les Dr Mohamed Houhou, Hacene Choubane, Nefaâ Kheireddine, Saâdeddine Othmani, Abdelazziz Okbi et bien d’autres praticiens, les thèmes des filières gériatriques et des solutions médicales proposées par la technologie pour faire face au vieillissement de la population.