Algérie Télécom de Biskra

Vers la généralisation de la 4G

En coopération avec la société chinoise ZTE, l’entreprise Algérie Télécom, qui compte 63 000 abonnés pour la wilaya de Biskra, poursuit son développement et la modernisation de ses équipements en se basant sur deux produits phares : la MSAN, réseau par fibre optique multiservices, et la 4 G fixe, permettant de desservir les zones les plus enclavées en connexion à internet.

La demande étant supérieure à l’offre, Algérie Télécom compte dès l’année prochaine renforcer ses capacités techniques et développer son réseau filaire dans ces zones et notamment à Ouled Djellal, jeune wilaya déléguée, où la 4G sera généralisée dans le cadre de la concrétisation d’un plan de sécurisation des services et prestations, a-t-on appris. «Nos abonnés sont avides de nouvelles technologies et de nouveaux services numériques et dès qu’un nouveau produit apparaît, nous avons des milliers de demandes. Nous formons des TS en télécommunications, en coordination avec le secteur de la formation professionnelle. Notre objectif est d’expliquer aux communicants et aux gens de la presse les dernières innovations et termes associés aux différentes générations technologiques en matière de télécommunications. Il nous faut être sur le même diapason», a précisé Abdelhalim Djefafla, chef du projet 4G LTE à la direction d’Algérie Télécom de Biskra.

Hafedh Moussaoui