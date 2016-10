Unforcené pénètre dans une école primair

Réagissez

Jugé en comparution directe par le tribunal de Biskra, un homme âgé de 21 ans a été condamné, jeudi, à 6 mois de prison ferme pour s’être introduit la veille dans une école primaire armé d’un couteau et en état d’ébriété avancé, jetant effroi et inquiétude chez les élèves et les enseignants pris au dépourvu, indique un communiqué de la sûreté de Biskra. Face à ce jeune homme hystérique, vociférant des insanités et menaçant de tuer tout individu essayant de l’arrêter, le directeur de l’école primaire, située à Alia, a appelé les agents de la 1ère sûreté urbaine de Biskra via le 15 48, est-il indiqué. Ceux-ci ont maîtrisé le forcené qui a fait l’objet d’un dossier pénal pour intrusion tapageuse dans une école primaire et provocation de désordre, ivresse sur la voie publique et port d’arme blanche sans raison légale. Ses motivations n’ont pas été révélées.