Une jeune fille séquestrée et torturée

Les agents de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Biskra ont arrêté, mardi, deux hommes de 27 et 37 ans et une femme de 51 ans impliqués dans une sordide affaire de prostitution, tentative d’avortement et de torture, dont la victime est une jeune fille de 18 ans, a-t-on appris de sources fiables. Celle-ci avait été ramenée d’une wilaya limitrophe et poussée à la débauche en s’adonnant à des rapports sexuels tarifés avec différents quidams.

Tombée enceinte, elle a été séquestrée, torturée et soumise à des pratiques de toutes sortes pour la faire avorter. L’affaire a éclaté au grand jour quand elle a été transportée par ses ravisseurs vers la maternité de Biskra dans un état pitoyable. Présentant des traces de coups et de sévices physiques et morales et portant un enfant illégitime, elle a été prise en charge par les médecins de cet établissement hospitalier, tandis que les policiers avaient immédiatement ouvert une enquête. Accusés de constitution d’une bande de malfaiteurs, d’incitation à la débauche, de tortures sur un individu en situation précaire et de faiblesse et de tentative d’avortement, les mis en cause ont été présentés, hier, devant le procureur de la République, indique-t-on.