Une fillette décède des suites de probables maltraitances

Réagissez

Après l’admission, hier matin, d’une fillette âgée de 2 ans aux urgences de l’hôpital Bachir Bennacer de Biskra, le corps sans vie portant des traces de maltraitance certaines, telles que des ecchymoses, des lacérations et des morsures sur son visage, ses membres, son dos et son thorax, la police judiciaire de la brigade des mineurs de la sûreté de wilaya a diligenté une enquête afin de déterminer les causes et les circonstances réelles du décès de cet enfant issue d’une modeste famille originaire d’une wilaya limitrophe et vivant d’expédients, a-t-on appris de sources fiables. Transporté par son oncle paternel vers cette structure hospitalière où les médecins n’ont rien pu faire pour le réanimer, le pauvre bébé a été déposé à la morgue pour les besoins d’une autopsie requise par le procureur de la République. Le père et la mère de la victime, ainsi que l’oncle en question, ont été appréhendés par les enquêteurs pour être interrogés sur cette affaire qui a jeté consternation et émoi chez les habitants de la Reine des Zibans.