Une femme et son bébé retrouvés morts au domicile familial

Une femme âgée de 37 ans, répondant aux initiales F.F. et son bébé, un garçon de 16 mois, ont été découverts, morts, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans une chambre de leur domicile familial situé à haï Izdihar, au nord de la ville de Biskra, a-t-on appris de sources fiables.

Epuisée par une extrême inanition, mais encore vivante, une fillette en très bas âge, atteinte de brûlures à un pied, a aussi été retrouvée près des 2 victimes décédées depuis des jours. Alertés par un appel téléphonique via le 15 48, les agents de la brigade criminelle de la PJ de la sûreté de Biskra ont investi les lieux avec le procureur de la République et un médecin légiste pour procéder à tous les relevés et les constatations réglementaires.

Le père de famille, A. B., âgé de 52 ans, exploitant agricole, a été quant à lui retrouvé dans une autre chambre de la maison, recroquevillé, abasourdi et présentant des signes de profonds troubles psychologiques, indique-t-on. Les dépouilles de la femme trentenaire et de son enfant ont été déposées à la morgue de l’hôpital Bachir Bennacer de Biskra par les agents de la Protection civile, tandis que le quinquagénaire et la fillette, laquelle aurait sauté sur la nourriture qu’on lui a donnée, font l’objet de soins médicaux poussés dans la même structure hospitalière.

Ce sont les parents de la femme, habitant à Constantine, qui auraient donné l’alerte après que leur fille, qui serait enceinte et leur beau-fils, ne répondait plus au téléphone depuis des jours. Une enquête est ouverte afin de déterminer avec exactitude les causes et les circonstances de ces deux décès et la responsabilité du chef de famille dans ce drame qui a bouleversé la ville de Biskra en ce mois de Ramadhan.