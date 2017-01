Une femme arrêtée pour escroquerie

Réagissez

Accusée de vol, d’escroquerie et de pratique frauduleuse de la rokia, une femme âgée de 50 ans a été placée la semaine dernière en détention préventive sur ordre du procureur de la République, indique un communiqué de la sûreté de la wilaya de Biskra.

Cette quinquagénaire habitant un bidonville d’El Alia, se faisant passer pour une voyante, préparatrice d’amulettes et spécialiste d’exorcisme, a grugé une vieille femme de 63 ans, quand cette dernière l’a sollicitée pour une séance de rokia sur sa petite fille malade. Profitant d’un moment d’inattention de la famille et de la naïveté de son hôte, elle a dérobé chez sa cliente un lot de bijoux en or d’une valeur de 1,5 million de dinars et a pris la poudre d’escampette vers une destination inconnue, est-il précisé. Suite à un dépôt de plainte de la victime, les agents de la police judiciaire de la 1re sûreté urbaine de Biskra ont ouvert une enquête qui a permis d’identifier et de retrouver la fausse exorciste ainsi que les bijoux volés.