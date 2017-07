Une famille à la rue

Réagissez

Triste spectacle que celui offert depuis presque une semaine aux regards des habitants de Biskra empruntant la rue d’El Boukhari pour accéder au lotissement marchand de Star El Moulouk, où une famille expulsée de son ancienne habitation a dressé un abri de fortune adossé à la Maison de jeunes de ce quartier populeux. Ayant occupé la véranda d’un bienfaiteur durant 17 ans, cette famille de 4 personnes, dont une femme et ses 2 enfants en bas âge, est à la rue. Ramdhane Lahmar, le père de famille, âgé de 64 ans et de très modeste condition, n’a eu d’autre alternative que de construire une sorte de cabane sur la voie publique pour protéger sa famille des rigueurs estivales.

Toute sa vie, il a été un simple portefaix, un manœuvre sur des chantiers de construction et un ouvrier agricole touchant une pension de retraite de 6 000 DA par mois. Selon ses dires, il vit d’expédients et grâce à l’aide de quelques personnes charitables. Il aurait déposé un dossier de demande de logement social dans les années 80 sans jamais que son nom apparaisse sur une liste de bénéficiaires. Apitoyés par le sort de ces personnes, les passants ne sont pas avares en gestes de solidarité et en encouragements et les autorités locales, brillant encore une fois par une incompréhensible absence et un silence assourdissant, sont interpellées afin de trouver une solution de relogement décent pour cette famille démunie réellement dans le besoin, pourra constater le commun des mortels.