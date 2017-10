Une émission animée par des agents de la sûreté

Réagissez

Dans le but de raffermir les notions de police de proximité et de se rapprocher des citoyens, et cela en application des directives de la DGSN, les agents de la sûreté de la wilaya de Biskra, animeront désormais tous les dimanches de 15h à 16h une émission radiophonique sur les ondes de la radio de Biskra, a-t-on appris.

Ouverte aux auditeurs pouvant questionner les animateurs en direct, la première édition de cette émission a été consacrée à l’utilisation d’internet et aux dangers et risques induits par la généralisation de cet outil de communication, d’information et de culture «devant être appréhendé avec prudence, rationalité et distanciation pour éviter de tomber dans ses travers», a expliqué un agent spécialisé en cybercriminalité. Cette brigade a traité en 2017 une quarantaine de plaintes relatives à des affaires de publication de photographies indécentes et de propos diffamatoires, d’usurpation d’identité, de menaces, de racket, d’abus de confiance et de détournement de mineurs via les réseaux sociaux. Les victimes sont généralement des jeunes hommes et filles tombant dans le panneau par incrédulité et méconnaissance, a-t-il été précisé. «Cette émission hebdomadaire sera l’occasion pour les auditeurs de la radio de Biskra de participer avec les agents de la Sûreté nationale à la lutte contre toutes les formes de criminalité, de poser les questions et de recevoir les réponses appropriées. Même si nous n’avons reçu que 3 appels durant cette première édition, je suis sûr que nous aurons l’audience attendue dès les prochaines émissions», a souligné Saïd Mouas, commissaire principal, chargé de la communication à la direction de la sûreté de Biskra.