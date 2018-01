Une décision municipale contestée par les riverains de Djebel Dhalaâ

Réagissez

Chaque vendredi, des dizaines de vendeurs investissent les lieux

Cette délocalisation était inscrite dans un vaste plan visant à désengorger les ruelles du marché central.

En application d’un arrêté municipal, le marché aux oiseaux se tenant chaque vendredi à Biskra a été délocalisé des alentours du marché couvert du centre-ville vers la place de Djebel Dhalaâ, où a régné, hier matin, une animation inhabituelle pour les riverains de ce quartier populaire, lesquels ont globalement dénoncé cette décision. «Nous refusons ce marché qui vient déranger la quiétude de notre quartier.

La place est jonchée de détritus après le départ des revendeurs et des clients. L’absence de toilettes publiques pousse les gens à uriner n’importe où, et dès 6h, il y règne une pollution sonore inacceptable. Nous avons été surpris par cette décision inappropriée», ont-ils expliqué sur les ondes de la radio de Biskra vers laquelle ils se sont dirigés, hier matin, pour exprimer leurs préoccupations.

En effet, dès les premières heures du jour, vendredi dernier, des dizaines de vendeurs de volatiles de toutes sortes, d’ornithologues en herbe et de revendeurs de cages, graines et autres matériels utilisés par les éleveurs d’oiseaux ont investi les lieux, a-t-on constaté. «Nous avons l’ambition de faire de ce marché un pôle attractif pour les simples clients aimant les canaris, aras, perruches, chardonnerets, pigeons et autres créatures ailées, mais aussi pour les familles, les touristes et les visiteurs de la Reine des Ziban.

Nous veillerons au respect des règles de sécurité, d’hygiène et d’accueil. Ce marché est exclusivement dédié à l’exposition et au commerce des oiseaux qui est une vieille tradition à Biskra», a confié un représentant des 35 exposants dûment patentés par la commune de Biskra.

Venu superviser le bon déroulement de cette opération inaugurale, Ahmed Yacine Khelifa, vice-président de l’APC, a expliqué que cette délocalisation était inscrite dans un vaste plan municipal visant à désengorger les ruelles du marché central envahies chaque semaine par des centaines de revendeurs d’oiseaux dont les activités avaient fini par empiéter sur la place du CEM Youcef Lamoudi, créer des embouteillages et un encombrement incommodant les riverains voyant leur quartier hebdomadairement constellé de détritus, de fientes et de déjections canines, sans évoquer les désagréments sonores «Nous allons réaménager le marché central de la ville de Biskra pour lui redonner son lustre d’antan.

Ce marché aux oiseaux de la place Dhalaâ sera encadré par des agents de sécurité et de nettoiement de la commune et aussi doté de vespasiennes, de corbeilles et de poubelles.

Il y est interdit tous autres commerces que celui des oiseaux devant être mis en cage. Même les pigeons et les poules et les coqs de ferme ainsi que les oies, canards, pintades et autres perdrix devront être placés dans des enclos aménagés. Nous demandons la compréhension et la participation de tous pour faire de notre ville un lieu de villégiature et d’activités pittoresques, folkloriques et lucratives», a précisé cet élu, visiblement fort apprécié des habitants de Biskra.

A noter que les amateurs et revendeurs des races canines, de tortues, hérissons et autres animaux domestiques et de compagnie ont été lotis sur un espace mitoyen au marché hebdomadaire de voitures et véhicules utilitaires sis au nord de la ville en bordure de la voie périphérique communément appelée «Trig Lourd» soit la route des poids-lourds.