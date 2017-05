Une célébration éducative et ludique

Réagissez

Afin de célébrer la Journée mondiale de la biodiversité et du développement durable, la direction de l’environnement de Biskra a convié, lundi, plusieurs associations, des crèches et des élèves des établissements scolaires à des activités récréatives et ludiques et à des visites guidées au jardin Landon de Biskra, lequel recèle un nombre impressionnant de plantes et d’animaux, dont on ne soupçonnerait même pas la présence en ces lieux.

A cette occasion, Mohamed Kelfaoui, directeur de l’environnement à Biskra a souligné le lien entre tourisme et préservation des sites naturels et de la richesse faunistique et florale de la région. «Nous œuvrons à sensibiliser les jeunes générations sur la nécessité de protéger la nature contre toutes sortes d’agressions et à respecter les arbres, les plantes et les animaux, aussi insignifiants qu’ils puissent paraître, car chacun d’eux joue un rôle dans l’équilibre écologique», a-t-il ajouté. A noter que la direction de l’environnement, selon notre interlocuteur, planifie des actions et des opérations ciblées visant à sensibiliser les citoyens sur les bienfaits de la biodiversité, à protéger les animaux en voie de disparition, ainsi que les zones dites «fragiles» telles que les steppes et les pistes pastorales gangrenées par le surpâturage et à préserver du béton les périmètres de Chott Melghir et de Sidi M’hamed Moussa.

Experte en agronomie à la DSA de Biskra, Samia Zahaf a expliqué aux visiteurs des expositions et des représentations de pièces de théâtre, de chants et de sketchs tous dédiés à Dame nature, les origines de cette Journée instituée à Rio en 1992, ainsi que les ravages écologiques de l’agriculture intensive recourant à l’utilisation de pesticides, des engrais chimiques et des techniques agricoles induisant la disparition de certaines espèces animales, l’appauvrissement de la diversité végétale et la pollution des nappes phréatiques.