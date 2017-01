Une altercation dégénère en conflit clanique

Réagissez

Des dizaines de jeunes surexcités ont assailli, vendredi soir, le siège de la 2e sûreté urbaine de la ville de Biskra à coups de pierres et de feux d’artifice pour déloger un jeune commerçant qui s’y était refugié pour se protéger de la vindicte d’un groupe de belligérants voulant le rosser, a-t-on appris de sources fiables.

L’avenue Zaâtcha et le quartier Kablouti ont été bloqués à la circulation routière durant cette soirée. Appelés en renfort, les éléments de la brigade antiémeute de la sûreté de Biskra sont intervenus pour sécuriser les lieux par la mise en place d’un cordon sécuritaire aux alentours de ce commissariat et disperser les assaillants sans user de la force, relève-t-on.

On ne déplore aucune victime dans cet attroupement et l’attaque de cet édifice public. C’est une simple altercation entre deux jeunes commençants se disputant une place d’étal au quartier marchand mitoyen de Z’gag Ben Ramdhane, connu pour drainer quotidiennement des milliers de clients, qui a provoqué la colère des proches et amis des deux protagonistes ayant chacun rameuté son clan. Hier, un semblant de calme régnait sur les lieux. Des commerçants et des personnalités de la ville ont entamé des tractations avec les parties opposées afin d’apaiser les esprits, éviter toute action de représailles ou de vendetta et faire que le quartier retrouve sa sérénité tandis que les services de sécurité ont ouvert une enquête, indique-t-on. Aucune arrestation n’est pour le moment signalée par les services compétents.