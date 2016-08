Un train percute un minibus

Réagissez

Un train de marchandises, constitué de 19 wagons chargés de ciment en vrac et de carburant roulant en direction de Touggourt, a percuté, samedi vers 20h, un minibus transportant les membres d’une même famille, au passage à niveau non-surveillé de l’arrondissement de Sidi Ghezzal à la sortie sud de la ville de Biskra, a-t-on appris auprès de la Protection civile. Cinq passagers du véhicule de transport en commun, qui n’était pas en service au moment des faits, et dont l’avant a été complètement embouti, ont été blessés dans cet accident. Le père qui conduisait, son épouse, tous deux trentenaires, et leurs enfants âgés de 6 à 10 ans secourus par les agents de la Protection civile souffrent de traumatismes psychologiques et de légères blessures corporelles. Ils ont été transportés vers le service des urgences de l’hôpital Bachir Bennacer de Biskra.