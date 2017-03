Un projet de sablothérapie avalisé à Biskra

Réagissez

Après plus de douze ans d’attente, de recours administratifs et de conflits avec de soi-disant propriétaires terriens revendiquant une assiette foncière située dans la commune d’El Hadjeb, choisie par les autorités locales comme Zone d’extension touristique (ZET), le groupe Necib Tourisme annonce la levée de toutes les contraintes et le lancement prochain de son projet de construction d’un immense complexe touristique dédié à la sablothérapie.

«Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons reçu l’acte de propriété foncière et le permis de construire de notre projet. Nous tenons à vivement remercier Ahmed Kerroum, le nouveau wali de Biskra, et Abdelmalek Sellal, le chef du gouvernement, pour leurs interventions efficaces en notre faveur et pour l’épanouissement de toutes les activités touristiques dans la wilaya de Biskra, où les multiples potentialités n’attendent que d’être exploitées», a déclaré Djamel Necib, président de la société initiatrice de ce projet.

Conformément à la réglementation en vigueur, le wali de Biskra a, dans un premier temps, abrogé l’arrêté de la wilaya datant de 1991 interdisant la pratique de la sablothérapie, lequel arrêté avait été émis suite au décès de plusieurs curistes s’adonnant à cette pratique consistant à s’enfouir durant plusieurs minutes sous le sable chaud des dunes chauffées par les rayons torrides du soleil de juillet et août. Malgré cette interdiction, des centaines d’amateurs, souffrant de différentes pathologies ostéopathiques, articulaires et musculaires, venus des wilayas du nord du pays et même de l’étranger, la pratiquaient clandestinement dans des conditions d’insécurité patentes, relève-t-on.

A partir de 2021, ils auront à leur disposition un complexe de sablothérapie des plus sophistiqués, composé d’un hôtel 3 étoiles et de bungalows, d’un espace pour le camping, d’un centre commercial, d’aires de jeux et de détente, de piscines, d’un hammam et de salles de sport et de lecture et d’un centre de sablothérapie et de soins, encadrés par des médecins et un staff paramédical spécialisés. Selon la fiche technique, ce projet d’envergure internationale occupant 12 ha, dans la commune d’El Hadjeb, située à 10 km au sud-ouest de Biskra et dont l’enveloppe budgétaire initiale s’élève à 270 milliards de centimes, créera 300 postes d’emploi directs concernant tous les métiers du tourisme, et plus de 200 autres temporaires. «Nous allons concrétiser ce projet qui nous tient à cœur depuis des années. Les travaux seront bientôt lancés. Nous remercions les autorités locales pour leur soutien», a précisé Aziz Necib, manager de l’hôtel éponyme de Biskra.