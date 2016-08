Un escroc sous les verrous

Réagissez

Accusé d’abus de confiance et de dénonciation d’un crime fictif afin de couvrir une tentative d’escroquerie flagrante, un homme âgé de 49 ans a été placé, lundi matin, en détention préventive sur ordre du procureur de la République près le tribunal pénal de Biskra, a-t-on appris de sources fiables. Quelques jours avant, le mis en cause s’était présenté au siège de la 4e sûreté urbaine de la ville de Biskra pour déposer plainte contre X pour le vol d’une voiture qu’il avait louée dans une agence située dans une wilaya du nord du pays. Celle-ci était stationnée près de son domicile familial quand il s’est aperçu de sa disparition, avait-il déclaré aux policiers. L’enquête diligentée a établi que le plaignant, repris de justice connu pour son implication dans des affaires de ce genre, avait lui-même caché le véhicule et était allé annoncer un soi-disant vol pour ne pas le restituer à l’agence de location d’automobiles dont le gestionnaire lui avait signifié à travers de nombreux appels téléphoniques le dépassement du délai légal d’utilisation de cette voiture de marque Renault Symbol qui a été retrouvée en bon état, précise-t-on.