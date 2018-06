Un dispositif de sécurité spécial pour le Ramadhan

Réagissez

Au cours d’une conférence de presse organisée mercredi, le chef de la sûreté de la wilaya de Biskra et contrôleur de police, Youcef Hamel, a révélé la mise en place d’un dispositif de sécurité spécial pour le mois de Ramadhan, lequel sera étendu à toutes les daïras de la wilaya.

Contenant des plans d’intervention ciblés et préétablis et d’occupation des espaces publics, des grandes voies et intersections, des marchés, des jardins publics, des établissements scolaires et des lieux de culte par les éléments de la sûreté nationale, ce dispositif, visant à sécuriser les personnes et les biens publics et privés et à lutter contre toutes les formes de criminalité, d’actes d’incivilité et de dépassements constatés durant les mois de jeûne précédents, s’appuie sur les volets préventif et répressif et aussi sur le rapprochement des citoyens des gardiens de la paix et de l’ordre public, a-t-on appris.

«Pour le mois de Ramadhan, nous avons mobilisé les moyens humains, matériels et techniques à la hauteur de la tâche et des missions dévolues aux agents de la Sûreté nationale, dont la présence expressément ostentatoire est souvent dissuasive pour tout individu ayant des velléités de commettre un acte répréhensible.

En application des directives de la DGSN, les agents des différentes brigades de police agissant sur le terrain ont été instruits de faire preuve de souplesse et de pédagogie en priorité et de ne recourir à la répression et à l’enregistrement des infractions et des délits qu’en dernier lieu», a déclaré le conférencier.

Concernant le chef-lieu de wilaya, où convergent des milliers de véhicules et de personnes pendant le jour et durant les veillées ramadhanesques, le dispositif en question est renforcé par des opérations de distribution de prospectus aux automobilistes, les exhortant à la prudence et à la maîtrise de soi, à inviter les utilisateurs des routes nationales à des repas de rupture du jeûne avec les policiers, à la surveillance des quartiers marchands et des lieux de vente des plats à emporter, comme la doubara, laquelle provoque des cohues et de violentes altercations et querelles entre clients.

«80 % des infractions et délits enregistrés pendant le mois de Ramadhan sont relatives à des bagarres sur la voie publique pour des causes futiles. Le marché central sera placé sous surveillance afin de parer à toutes les éventualités. Dieu merci et depuis des années, nous n’enregistrons aucun crime de sang en ce mois de piété. L’indice le plus probant de la bonne couverture sécuritaire à Biskra est que des familles, des femmes enceintes et des jeunes déambulent toute la nuit à travers les rues de la ville en toute quiétude», a souligné l’orateur.