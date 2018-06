Un dégraissage provoque l’ire des travailleurs de l’EPE-TVE

Réagissez

Les autobus sont à l’arrêt

Depuis le 1er avril, rien ne va plus à l’unité 34 de Biskra de l’Entreprise publique économique de transport des voyageurs de l’Est (EPE-TVE).

A cause d’une décision qualifiée par les travailleurs d’«arbitraire, inconcevable, inopportune et désolante», prise par la DG de cette entreprise localisée à Constantine, de modifier le statut de l’unité de Biskra en simple antenne rattachée à l’unité 33 de Sétif et de réduire de 50 % le nombre de ses travailleurs, la colère gronde, constate-t-on. Ce changement de statut et ce dégraissement provoquent ainsi l’ire et le désappointement des travailleurs, dont onze ont entamé une grève de la faim.

L’angoisse grandit, d’autant plus que ceux qui n’ont pas été licenciés n’ont pas été payés depuis 2 mois, que les CDD de 40 d’entre eux n’ont effectivement pas été renouvelés et qu’ils ne reçoivent plus les pièces détachées, les bons de carburant, les huiles. De plus, les factures d’électricité des deux parcs de l’unité de Biskra, l’un situé au chef-lieu de la wilaya à la zone industrielle sur la route de Tolga et l’autre à l’entrée sud de la ville de Batna, ne sont plus honorées.

Les lignes de trajet vers les villes desservies à partir de Biskra ne sont plus assurées et les autobus sont garés. Les conventions sont gelées. Même les puces des téléphones des chauffeurs et des convoyeurs ont été désactivées depuis 22 jours, a-t-on appris. Cette unité est ainsi paralysée, au grand dam de ses travailleurs, dont les représentants syndicaux montent au créneau pour dénoncer des mesures «suicidaires» et la «disparition programmée et progressive» de leur outil de travail, supputent-ils.

DES MESURES REJETÉES

«Nous refusons catégoriquement ces mesures ouvrant à notre sens la voie à la dissolution pure et simple de notre unité employant 80 travailleurs et dont les finances sont excédentaires et parfaitement équilibrées», clame Amar Belkheir, SG du bureau syndical de cette entreprise affiliée à l’UGTA.

Née du démantèlement de la légendaire SNTV, l’unité de Biskra de l’EPE-TVE est dotée de 80 autobus, dont 24 de fabrication nationale. En 2016, elle a engrangé un chiffre d’affaires de 8,4 milliards de centimes, tandis que l’année suivante ce chiffre a bondi à 11 milliards de centimes et cela avec un même taux d’investissement pour les deux années. Outre le transport des voyageurs vers les grandes villes du pays, elle a contracté des conventions avec plusieurs institutions nationales, des ministères, l’UMK et des agences de voyage lui assurant des revenus réguliers.

70 % du parc roulant de l’entreprise lui appartient, 30 % reviennent à l’unité de Skikda, alors que l’unité de Sétif n’a aucun autobus et que celle-ci loue à un prix faramineux un parc, explique-t-on, pour contrecarrer les arguments du CA, qui aurait évoqué son désir de rationaliser la gestion de cette entreprise. «On ne rationalise pas une entreprise en démantelant son fleuron. Il y a manifestement une inégalité flagrante dans la répartition des autobus et des équipements entre les unités de Biskra, Skikda et Sétif lesquelles constituent notre entreprise.

L’été passé, nos autobus ont desservi la Tunisie pour rapporter 15 000 DA par jour, alors qu’en desservant les villes côtières d’Algérie, ils permettent de gagner 40 000 DA par jour, sans omettre que les chauffeurs surexploités faisaient 1500 km de route au lieu des 600 réglementaires. Voilà des lacunes et des exemples de mauvaise gestion qui nous incitent à ne pas accorder de crédit aux décisions de nos dirigeants actuels», ajoute Djamel Maâche, responsable de l’organisation générale et syndicaliste.



UN APPEL POUR LA SURVIE

«Cette unité de transport public est florissante et rentable et elle ne mérite pas un tel sort. Imaginez la situation des travailleurs licenciés et ceux mis au chômage technique en ce mois de Ramadhan. Pourquoi le DG ne veut pas recevoir nos représentants? Que se cache-t-il derrière de telles décisions pernicieuses aux conséquences inconsidérées ?», se plaignent des travailleurs de cette entreprise, dont le moral est apparemment au plus bas en dépit des chiffres d’affaires enregistrés et de la bonne situation financière de leur unité, qui plaident indubitablement en leur faveur. Ils espèrent que la direction reviendra à de meilleurs sentiments et qu’elle reconsidérera ses décisions pour permettre que l’unité de Biskra de l’EPE-TVE puisse survivre et poursuivre son développement attesté.

Le cas échéant, il faudrait qu’elle soit rattachée à l’EPE-TV du Sud dont la direction est à Laghouat, suggère-t-on. A noter que cet arrêt de travail coûterait à l’entreprise un million de dinars par jour. Des lettres explicatives ont été adressées par le bureau syndical à la DG de l’entreprise, au wali de Biskra, au ministère des Transports et du Travail et au Groupe des transporteurs basé à Alger.

La barre sera-t-elle redressée pour sauver cette unité ou bien ces décisions contestées sont-elles irrévocables et sans appel et que les carottes sont bel et bien cuites pour cette entreprise ? s’interroge-t-on.