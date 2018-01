Un dealer recherché à Tolga

Réagissez

Secondés par une brigade de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya de Biskra, les agents de la sûreté de la daïra de Tolga ont effectué, mardi soir, une perquisition d’une maison de la ville de Tolga à l’issue de laquelle 8 kg de kif traité sous forme de plaquettes, une somme de 1 236 000 DA, deux motocyclettes de marque MBK et une Peugeot 103, utilisées par le principal suspect, ont été saisis, indique un communiqué de la direction de la sûreté de Biskra.

Ordonnée par le procureur de la République suite à l’ouverture d’une enquête concernant les activités illégales de commerce de drogue de la part d’un jeune homme âgé de 26 ans habitant la ville de Tolga, cette opération a été tumultueuse, car les parents du suspect, son père âgé de 64 ans, et ses deux sœurs, de 32 et 36 ans, ont refusé de laisser entrer les enquêteurs et permirent à leur fils et frère de prendre la poudre d’escampette vers une destination inconnue, est-il précisé. Accusés d’obstruction à une enquête judiciaire, de tentative de dissimulation de produit stupéfiant et de complicité qualifiée avec un trafiquant de drogue, le septuagénaire et ses deux filles ont été interpellés et placés en garde à vue, tandis que le suspect en fuite, identifié et connu des services de sécurité, est activement recherché par les agents de la Sûreté nationale.