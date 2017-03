Un cortège nuptial endeuillé par un accident de la route

Réagissez

Suite à un violent carambolage impliquant 3 voitures faisant partie d’un cortège nuptial venant de Guedila, dans la daïra de Djemorah, et roulant en direction de Biskra, un homme âgé de 33 ans est décédé, hier vers 18 h, sur les lieux du drame, indique un communiqué de la Protection civile.

On compte aussi plusieurs blessés à des degrés plus ou moins graves parmi les occupants des véhicules impliqués dans cet accident. Survenu à Boumengouch, sur la RN3, à une dizaine de km au nord de Biskra, cet accident a endeuillé cette fête de mariage, qui a été suspendue par les familles des mariés, atterrés par cet événement. Les causes de cet accident seraient la vitesse excessive des véhicules et les dépassements dangereux et inconsidérés, comme on en voit souvent dans les cortèges nuptiaux, indique-t-on, en attendant les conclusions de l’enquête des gendarmes territorialement compétents devant déterminer avec précision les circonstances de cet énième sinistre provoqué lors d’une fête de mariage.