Un chauffard tue un motocycliste et prend la fuite

les agents de la sûreté de daïra de Tolga, située à 38 km au sud-ouest de Biskra, ont interpellé, hier matin, à son domicile familial, un jeune homme âgé de 28 ans, accusé d’être l’auteur d’un accident mortel de la route et de fuite, indique un communiqué de la sûreté de wilaya. Suite à un coup de téléphone informant d’une collision survenue à la sortie sud de Tolga, entre une Peugeot 504 et une motocyclette transportant deux passagers, dont l’un est décédé sur place et l’autre atteint de graves blessures et de la fuite du conducteur de la voiture incriminée, les agents de la sûreté ont lancé une opération de recherche qui a permis de retrouver le véhicule et d’identifier son conducteur, lequel, pris de panique, a préféré quitter les lieux de l’accident, aurait-il déclaré. Un dossier pénal a été constitué à son encontre pour homicide involontaire, fuite et non-assistance à personnes en danger de mort. Il sera incessamment déféré devant le parquet, est-il précisé.