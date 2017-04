Un autre accident mortel à Oumache

Réagissez

Une violente collision frontale, survenue hier matin vers 4h, entre deux poids lourds roulant en sens inverse sur la RN3 dans la commune d’Oumache, près de la localité de Chegga, a causé la mort des chauffeurs sur les lieux du drame, a-t-on appris de la cellule de communication de la Protection civile. Les deux victimes, âgées

de 39 et 48 ans, sont originaires de Barika, dans la wilaya de Batna et de Médéa, est-il précisé.

Leurs corps ont été déposés à la morgue de l’hôpital Bachir Bennacer de Biskra par les agents de la Protection civile, lesquels ont secouru le conducteur grièvement blessé d’un troisième camion, qui s’était renversé avant d’aller percuter les véhicules accidentés obstruant la voie.

A noter que ce tronçon de la RN3, étroit et sinueux, permettant de gagner les grands espaces du Sud algérien est réputé comme un point noir de la circulation routière. Il avait été, deux jours auparavant, le théâtre d’un autre accident mortel, impliquant un poids lourd chargé de 19 quintaux de pommes de terre et un véhicule de tourisme, qui a provoqué la mort de deux jeunes et fait quatre blessés. Le dédoublement de cette route au moins jusqu’à la sortie de la wilaya de Biskra permettrait d’éviter un grand pourcentage des accidents y survenant, observe-t-on.